Compra scarpe online, ma è una truffa: i carabinieri di Fondi denunciano una 27enne

A conclusione di indagini scaturite dalla denuncia-querela presentata da una 38enne di Fondi, i carabinieri della Tenenza cittadina hanno identificato e deferito in stato di libertà per truffa una cittadina bengalese di 27 anni, residente a Villaricca, in provincia di Napoli.

In concorso con un altro individuo in via di identificazione, con artifici e raggiri, la denunciata è riuscita a farsi consegnare la somma di 300 euro tramite pagamento in contante a mezzo contrassegno per l’acquisto di tre paia di scarpe griffate. Scarpe che l’indagata aveva posto in vendita su siti di e-commerce, per poi consegnare un pacco contenente tre borse in plastica.