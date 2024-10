Rissa tra stranieri tra le bancarelle della Fiera

È accaduto nei pressi di bancarelle e negozi di via degli Osci nella serata di mercoledì, giorno antecedente alla festa del Santo Patrono ma quando già era iniziata la fiera per le vie del centro.

Una decina di stranieri, come ritratto dai video che hanno iniziato a girare sui social network e ripresi da diverse testate locali, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbero fatto scattare una rissa con sedie di plastica usate come armi, oltra a calci, pugni e spintoni, nello sconcerto di chi stava passando di lì.





Purtroppo non è la prima volta che vengono riprese scene di violenza gratuita nel centro città anche in mezzo a cittadini ignari di quanto stia accadendo.

In questo caso il tutto è ancora più assurdo perché accaduto nel bel mezzo della fiera cittadina.