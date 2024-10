Prevenzione del tumore al seno, l’evento a Gaeta

La prevenzione è la nostra arma più potente nella lotta contro il tumore al seno. Per questo, il 13 ottobre 2024, alle 17:30 presso la Sala Conferenze del Club Nautico di Gaeta, si terrà un importante evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno maschile e femminile, organizzato nell’ambito del progetto #nonsolorosa. L’iniziativa nasce per sensibilizzare e normalizzare la discussione sulla prevenzione del tumore alla mammella, spesso erroneamente percepito come esclusivamente femminile.

Parte I – Introduzione e Ospiti





L’evento sarà moderato da Angela Giordano, paziente oncologica, e da Annalisa Spinosa, blogger e travel designer.

L’evento si aprirà con la presentazione di #nonsolorosa, nato nei primi mesi del 2024 con l’obiettivo di diffondere informazioni cruciali sulla prevenzione del tumore al seno, che, pur essendo meno frequente negli uomini, li colpisce comunque. Questa consapevolezza è il cuore del messaggio: non è solo una malattia “rosa”.

Durante la prima parte dell’evento, della durata di un’ora, ci accompagneranno ospiti illustri:

– Dott.ssa Annalisa Curcio: Direttore dell’UOC di chirurgia senologica di Forlì, una delle pochissime donne in Italia primario di chirurgia senologica, con oltre 3000 interventi di chirurgia mammaria all’attivo, alcuni dei quali riguardano pazienti di sesso maschile.

– Dott.ssa Carla Diamanti: Giornalista impegnata nella lotta contro il tumore al seno dal 2012 e presidente dell’associazione #mettiamociletette.

– Dott.ssa Claudia De Giuli: Psicologa clinica e psicoterapeuta, specializzata in psicosomatica e dipendenze, che fornisce anche supporto psicologico in ambito oncologico.

– Dott. Aldo Minutillo: Biologo nutrizionista, esperto di nutrizione umana, specializzato in patologie tiroidee, obesità e nutrizione sportiva.

– Stefano Saldarelli: Paziente oncologico e autore del libro *”Il cancro al seno non è solo roba da femmine, una carezza può salvarti”*, un racconto toccante della sua esperienza.

– Carmen Fantasia, Federica Dissette e Francesco Azzari**: Insegnanti di danza e portavoce del progetto Dance 4 Oncology, che utilizza la danza come strumento terapeutico per i pazienti oncologici.

Dibattito e proiezioni

La Dott.ssa Curcio aprirà il dibattito con un intervento sull’importanza della prevenzione e i passi da seguire in caso di diagnosi positiva. Seguiranno gli interventi dei diversi specialisti presenti, che affronteranno il tema della prevenzione e della cura da diversi punti di vista: clinico, psicologico, nutrizionale e di gestione del proprio corpo durante il percorso di cura.

In questa sessione verrà anche proiettato un video che introduce il progetto Dance 4 Oncology, e Silvia Vinciguerra, coordinatrice del primo club dei lettori di Gaeta, leggerà un estratto dal testo vincitore dell’edizione del 2023 del concorso “Donna Sopra Le Righe“, organizzato dall’Associazione Io Sempre Donna di Chianciano Terme e quest’anno giunto alla sua sedicesima edizione.

Coinvolgimento del Pubblico

– Prova di autopalpazione: Un momento didattico in cui verrà spiegato come eseguire l’autopalpazione correttamente.

– Domande e chiarimenti: Il pubblico troverà penne e fogli su ogni sedia per scrivere domande che saranno raccolte durante la pausa e discusse con gli ospiti nella seconda parte. Nei giorni precedenti all’evento, i partecipanti potranno anche inviare domande attraverso i canali social dell’evento, che verranno presentate ai relatori.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Partecipare significa fare un passo importante verso la consapevolezza e la prevenzione del tumore al seno. Vi aspettiamo numerosi per questa giornata di informazione, prevenzione e speranza.