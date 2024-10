Formia, approvato il progetto di restyling di Castellonorato

La riqualificazione dei centri storici della città di Formia è un obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo.

Per questo, la giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori che interesseranno il borgo di Castellonorato. Nello specifico, si procederà con la sostituzione dell’attuale pavimentazione degradata con una pavimentazione in sampietrino in selce.





L’attenzione del governo cittadino si è concentrata su questo centro storico, dopo aver riscontrato che, negli anni addietro, non sono mai stati fatti interventi manutentivi decisivi lungo la strada che percorre il borgo e che questa carenza di manutenzione, purtroppo, ha progressivamente portato a situazioni di degrado diffuso, rendendo alcuni tratti anche pericolosi. Proprio per migliorare la sicurezza stradale e la mobilità – e di conseguenza anche la qualità della vita dei residenti –, il sindaco Taddeo si è attivato presso il dirigente del settore Lavori pubblici e Ambiente, affinché venisse predisposta una proposta progettuale. Il progetto esecutivo ora ha superato il vaglio della giunta.

“Per anni la strada di collegamento del borgo è stata completamente ignorata – ha detto il primo cittadino -, tanto che ora versa in uno stato di degrado e di pericolo. I centri storici, invece, sono patrimonio culturale della nostra città e non vanno trascurati. La mia amministrazione si sta impegnando per una loro riqualificazione generale, perché siamo convinti che una città cresce se migliora in toto, ovvero se si investe sia nell’area urbana che nelle periferie”.

La strada oggetto di intervento (Via Capo La Terra-Via Capo La Porta) è localizzata all’interno del centro storico di Castellonorato e si accede da via Acquata dei Palombi. Per questo primo lotto è previsto un investimento totale di 120mila euro e c’è già la copertura della somma, tramite un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.