Sessanta piante di marijuana in casa, 44enne arrestato nel Sud pontino

I carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne del posto, già noto alle forze dell’ordine: è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato trovato in possesso di 54 piante di marijuana in fase di essiccazione, per tre chilogrammi complessivi, custodite all’interno dell’abitazione dell’indagato, nonché di sei piante in fase di fiorescenza per 3.5 chili complessivi, rinvenute in un terreno di sua proprietà adiacente la sua abitazione. I militari hanno sequestrato anche un bilancio di precisione, oltre a materiale per il confezionamento.





Come disposto dall’autorità giudiziaria, l’indagato è stato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza.