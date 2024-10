Maltrattamenti in famiglia e lesioni, arrestato: deve scontare 3 anni e mezzo

Nella mattinata di mercoledì i carabinieri della Stazione di Terracina hanno localizzato e tratto in arresto un 52enne del posto, di fatto domiciliato a San Felice Circeo.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Latina: deve espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, inflitta per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.





Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.