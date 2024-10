Lavorare a Napoli: le opportunità più interessanti

Tra le città del Sud, Napoli rappresenta sicuramente uno dei luoghi migliori dove vivere e lavorare. Non solo è il capoluogo e la città più grande di tutta la Campania e regala meraviglie naturali uniche (molte delle quali sono riconosciute patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO) e pezzi di storia e d’arte bellissimi, ma è famosa anche per la sua incredibile accoglienza, per il clima perfetto, per il mare unico e per le tante bellezze che si svelano sotto il Vesuvio. Oltre ai motivi puramente sociali, Napoli è anche allettante dal punto di vista professionale. Per chi è alla ricerca di lavoro a Napoli e provincia, questo potrebbe essere il momento giusto, grazie a un’economia che vive un periodo positivo e che cresce, incidendo positivamente sul mercato del lavoro.

La situazione del mercato del lavoro a Napoli

A Napoli, il settore che più di altri spinge maggiormente verso la crescita è quello delle costruzioni, seguito dal commercio, dal turismo e dai servizi di informazione. Buoni risultati anche per il comparto dell’agricoltura degli ortaggi, degli alberi da frutto, degli agrumi, dell’olio e della produzione del vino, così come l’artigianato, principalmente nei settori dell’abbigliamento, delle calzature, dei mobili, degli articoli in legno e dell’oreficeria e gioielleria. Particolarmente significativo, soprattutto in provincia, è il mondo delle industrie meccaniche, elettromeccaniche e della costruzione dei mezzi di trasporto (automobilistica ed aeronautica in primis). In crescita anche le attività legate all’export, al settore della moda e tessile e quelle delle produzioni alimentari e delle bevande.





Quali sono le figure professionali più ricercate a Napoli

La specializzazione è una caratteristica che, nel mercato del lavoro attuale, può davvero fare la differenza. Questa considerazione è valida anche a Napoli, che tra i profili professionali attualmente più ricercati vede al primo posto proprio gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine, seguiti da dirigenti e tecnici sempre con elevata specializzazione. Boom anche della richiesta di professionisti legati al mondo digitale, come sviluppatori software, programmatori Web, analisti e architetti IT, Data scientist e Web designer. In crescita anche le professioni legate all’Intelligenza artificiale e quelle legate alla sicurezza informatica, sempre più cruciale soprattutto per le grandi Aziende. Importanti occasioni lavorative anche per gli addetti alla ristorazione e all’accoglienza, così come impiegati commerciali e nei servizi (commessi, addetti vendita, segretarie, ecc.). Tra i profili non specializzati, spiccano le posizioni aperte per il ruolo di operai addetti a macchine confezionatrici e personale non qualificato nei servizi di pulizia, nello spostamento e nella consegna merci, nella manifattura e nelle costruzioni. Nella classifica delle professioni con maggior numero di offerte, troviamo anche esperti contabili, Chef, Barman, addetti al call center e magazzinieri. Infine, essendo stata nominata come “Città del 2024”, con un incremento del 60% di prenotazioni di viaggi tra il 2023 e l’anno in corso, anche la filiera del turismo è un ottimo settore in cui trovare lavoro, con posizioni lavorative aperte praticamente ogni giorno dell’anno e per ogni tipologia di attività legata a questo comparto.