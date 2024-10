Forzano l’armadietto di un infermiere e gli rubano l’auto: denunciati

I poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno denunciato in stato di libertà due soggetti, un uomo e una donna, che nella notte tra sabato e domenica avevano rubato un’autovettura di un infermiere dell’Icot, asportandone le chiavi dall’armadietto personale.

In particolare i due, già noti e con pregiudizi di polizia, nella tarda serata di sabato avevano messo in atto alcuni tentativi di furto nelle stanze dell’ospedale e negli armadietti personali di dipendenti, situati nei locali sotterranei della struttura.





Ad uno dei dipendenti era stato forzato l’armadietto personale ed i due erano appunto riusciti a prendere le chiavi dell’autovettura, per poi asportarla dal parcheggio in cui era custodita.

La visione delle telecamere da parte degli investigatori della Squadra Mobile ha consentito di riconoscere con immediatezza responsabili, in quanto soggetti come accennato conosciuti per i propri trascorsi criminali.

I due, un uomo e una donna residenti a Latina, sono stati in seguito rintracciati dagli agenti che li hanno fermati e trovati in possesso di attrezzi per lo scasso, nonché oggetti atti all’offesa.

All’atto della perquisizione hanno confessato di aver effettuato il furto, indicando spontaneamente l’indirizzo dove era stata posteggiata l’autovettura rubata, che in seguito è stata restituita al legittimo proprietario.

A seguito degli accertamenti di rito, i responsabili del raid sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato, possesso di grimaldelli e attrezzi atti allo scasso, nonché possesso ingiustificato di strumenti atti all’offesa.