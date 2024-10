“A braccetto” sui mercati internazionali, la sinergia tra Mof e Car

Per la prima volta la Regione Lazio, attraverso l’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) ha unito le proprie forze con due delle principali realtà del settore ortofrutticolo del territorio regionale: il Mof (Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi) e il Car (Centro Agroalimentare Roma).

In occasione di “Fruit Attraction” 2024”, una delle principali fiere internazionali dedicate al comparto ortofrutticolo, in programma da oggi, martedì 8 ottobre, fino a giovedì 10 ottobre a Madrid, Arsial ha presentato uno stand condiviso con Mof e Car, «segnando un passo storico nella collaborazione tra enti chiave del settore agroalimentare», sottolinea la Regione Lazio.





«Questa collaborazione rappresenta un importante traguardo per il Lazio, che punta a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e a promuovere il comparto ortofrutticolo regionale, mettendo in luce le eccellenze del territorio e favorendo nuove opportunità di business per gli operatori laziali».

Arsial, da sempre attiva nella promozione delle produzioni agricole regionali, coglie l’occasione di “Fruit Attraction” per continuare il suo impegno volto a valorizzare i prodotti tipici regionali e le filiere agroalimentari, attraverso la partecipazione a fiere di rilevanza globale. «Questi eventi internazionali rappresentano, infatti, una piattaforma strategica per sostenere lo sviluppo dell’agricoltura regionale, facilitando l’incontro tra produttori locali e buyer internazionali, e favorendo la crescita delle esportazioni agroalimentari del Lazio».

«Fare sistema con le più importanti realtà agroalimentari della Regione è altamente strategico per un ulteriore sviluppo del settore. Un lavoro sinergico che sono convinto porterà i suoi frutti in termini di competitività, internazionalizzazione, innovazione e sostenibilità. il comparto agroalimentare, fin dal nostro insediamento, ha compiuto notevoli passi in avanti ed è nostra intenzione proseguire su questa strada con forza e determinazione», ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Giancarlo Righini, presente a Madrid.

«Fruit Attraction rappresenta un’occasione unica per mettere in luce la forza del comparto agroalimentare del Lazio su scala internazionale. Grazie alla collaborazione con Car e Mof vogliamo rafforzare la competitività delle nostre imprese e promuovere il “Modello Lazio” sui maggiori mercati. Siamo fieri di sostenere un’agricoltura che punta sulla qualità, rispetta il territorio e valorizza la biodiversità», ha commentato il commissario straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa.

«Il Centro Agroalimentare Roma è orgoglioso di rappresentare un modello di eccellenza non solo per l’Italia, ma a livello europeo, nel campo della logistica e distribuzione dei prodotti freschi. La nostra partecipazione a Fruit Attraction 2024, insieme ad Arsial e Regione Lazio, sottolinea la centralità del CAR come hub strategico per il settore agroalimentare, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e qualità. Grazie alla nostra infrastruttura all’avanguardia e alla collaborazione con il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, offriamo una piattaforma logistica che è diventata punto di riferimento per il Centro-Sud Italia e oltre», ha aggiunto il direttore generale del Car, Fabio Massimo Pallottini.

«In questo contesto internazionale, il nostro obiettivo è quello di consolidare ulteriormente la nostra posizione, promuovendo le eccellenze ortofrutticole laziali e rafforzando le sinergie con i mercati europei e globali. Il Car continua a dimostrarsi un modello vincente per la competitività, sostenibilità e capacità di rispondere alle sfide di un mercato sempre più globale e interconnesso», ha proseguito il presidente del Car, Valter Giammaria.

«Rinnoviamo la nostra partecipazione al “Fruit Attraction” presentandoci a Madrid sotto uno spirito diverso rispetto al solito. Saremo alla Fiera internazionale per l’industria ortofrutticola assieme all’Arsial e al Centro Agroalimentare di Roma, tre grandi protagonisti del territorio uniti per rappresentare innovazione, qualità e collaborazione. L’obiettivo della nostra partecipazione congiunta non è solo quello di promuovere i prodotti ortofrutticoli dei mercati del Lazio, del Mof e del Car, ma anche di condividere il know-how e le competenze che abbiamo sviluppato in decenni di esperienza. Queste conoscenze sono il nostro valore aggiunto, rendendoci un punto di riferimento nel settore e un modello di eccellenza che può essere esportato in tutto il mondo», ha spiegato il presidente del Mof, Bernardino Quattrociocchi.

«La nostra presenza a Madrid, resa possibile anche grazie all’impegno assunto dall’assessore regionale all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini, che ringraziamo, sarà dunque una testimonianza della cooperazione tra enti e del ruolo centrale che il nostro territorio e il Lazio occupano nel panorama ortofrutticolo internazionale», ha precisato l’amministratore delegato del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, Enzo Adessi.

La partecipazione congiunta di Regione Lazio, Arsial, Mof e Car a “Fruit Attraction 2024” – rimarcano dalla Pisana – «costituisce una sinergia unica, volta a potenziare la visibilità delle eccellenze ortofrutticole laziali e a stimolare collaborazioni che possano rafforzare il posizionamento dell’intero comparto sui mercati globali».