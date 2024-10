Visitare le Eolie: qualche consiglio per scoprire la vera anima dell’arcipelago siciliano 

Patrimonio dell’UNESCO dal 2000, le isole Eolie attraggono da sempre amanti del mare e della natura con un paesaggio in cui i quattro elementi fondamentali di aria, acqua, fuoco e vento si uniscono in uno spettacolo unico nel suo genere, ma anche appassionati di storia e cultura grazie a un lungo passato anche mitologico, senza contare che negli anni le sette isole vulcaniche al largo della Sicilia sono diventate meta irrinunciabile di artisti e personaggi famosi. Ecco qualche informazione utile, allora, se si ha intenzione di visitare le Eolie.

Come raggiungere le Eolie e quando partire

Il modo più comune per raggiungere le Eolie è con traghetti, aliscafi e navi veloci che partono ogni giorno (durante l’alta stagione anche più volte al giorno) da Milazzo. Traghetti da e per le Eolie sono disponibili anche al porto di Napoli (la tratta ha una durata di circa 9 ore e 15 minuti). Da Catania l’arcipelago si può raggiungere in elicottero (la compagnia di riferimento è Air Panarea). Un’altra alternativa, soprattutto se si viaggia in gruppo, è noleggiare un catamarano per visitare le isole Eolie potendo fare tappa su più isole diverse o fermarsi al largo per una nuotata e per assistere alla “sciara del fuoco” (le eruzioni notturne) dello Stromboli. È difficile scoprire la vera anima delle Eolie, del resto, senza visitare le diverse isole, in diversi momenti della giornata e da diverse prospettive: ragione per cui, per altro, una vacanza alle Eolie non dovrebbe durare meno di sette giorni. I mesi da maggio a settembre sono quelli più indicati per visitare le isole Eolie, ma le temperature che aumentano rendono questa meta perfetta anche per un weekend lungo primaverile o autunnale.





Eolie: quali isole visitare e perché

Un tour delle Eolie non può prescindere – anche per ragioni logistiche: perché è qui che arrivano i traghetti, si trovano la maggior parte delle attività commerciali, eccetera – da una visita a Lipari che è la più grande e popolata delle isole. Il Belvedere Quattrocchi con la vista sui Faraglioni, le Cave di Caolino, Punta del Legno Nero, La Chiesa dei Quattropani sono tra le tappe da segnarsi. A Vulcano e Stromboli le principali attrazioni sono i vulcani, ancora attivi e tra quelli che in Europa risultano più in attività durante l’anno: su entrambe le isole è possibile fare trekking ed escursioni guidate fino ai crateri; a Vulcano sono da non perdere le sorgenti termali e i bagni di fango; lo Stromboli e le sue colate di lava che giungono fino al mare vanno osservati di notte dal mare. Salina, la più verde delle Eolie, è famosa per i vitigni da cui si produce Malvasia ma anche per aver fatto da set a “Il Postino” di Massimo Troisi. Gli amanti della movida non possono non includere una tappa a Panarea durante la propria visita alle Eolie: l’isola ha molti locali, ristoranti, boutique alla moda, oltre che un pubblico habitué di personaggi famosi. Alicudi e Filicudi sono perfette per vivere le Eolie, invece, da veri “local”, ma anche per chi ama le escursioni in barca.

Le esperienze imperdibili alle Eolie

Esperienze come un giro dell’isola in natante appunto o assistere a una delle tante processioni in barca in onere di santi patroni, partecipare alla raccolta del cappero o alla preparazione di piatti tipici come gli spaghetti all’isolana (con capperi, tonno, uva passa, pomodoro e basilico) aiutano a rendere indimenticabile e unica la propria vacanza alle Eolie.