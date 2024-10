Nas in azione, chiusa attività all’ingrosso

Recentemente il Comune di Latina ha emesso un’ordinanza di sospensione immediata nei confronti di un’attività di ingrosso di alimenti e bevande situata nel comune.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una segnalazione inviata dal personale del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Latina, dopo un’ispezione effettuata in collaborazione con l’Arma Territoriale, nell’ambito dei controlli riguardanti il settore della “filiera degli alcolici e del vino”.





Durante l’ispezione, è emerso che l’attività era priva del titolo autorizzativo necessario per operare. La struttura, valutata circa 1 milione di euro, è stata immediatamente chiusa dall’autorità sanitaria. Contestualmente, è stata elevata una sanzione amministrativa di 5000 euro nei confronti del titolare dell’attività.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli sulla sicurezza e la regolarità delle attività commerciali, volto a garantire la tutela dei consumatori e il rispetto delle normative vigenti nel settore alimentare e delle bevande.

I controlli continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di monitorare la regolarità delle attività commerciali sul territorio, in particolare nel settore degli alcolici e del vino. Le autorità invitano tutti gli operatori economici a verificare la propria posizione e ad assicurarsi di essere in regola con le autorizzazioni necessarie per evitare ulteriori provvedimenti simili.