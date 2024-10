Multata senza biglietto, arrivano padre e fratello e picchiano controllore

Vicenda inquietante, quella verificatasi a Gaeta nei giorni scorsi.

Secondo le ricostruzioni di diversi media locali, una ragazza a bordo dell’autobus Cotral è stata multata perché senza biglietto mentre si trovava su una corsa proveniente da Formia.





La giovane, pare che a seguito del verbale, abbia avvisato il padre e il fratello, che si sarebbero fatti trovare proprio alla fermata dell’autobus per prendere di mira il controllore con calci e pugni.

Per lui è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Formia dove sono state riscontrate lesioni e fratture.

I Carabinieri, chiamati ad intervenire insieme gli uomini del 118 avrebbero dato un nome e un volto ai due, entrambi implicati in procedimenti penali. Per loro al momento non risultano provvedimenti restrittivi, ma i militari hanno raccolto elementi trasferiti al tribunale di Cassino. Da valutare anche la posizione della ragazza.