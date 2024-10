Pallamano, cinque giovani fondane sotto i riflettori europei contro il Malaga

Riflettori internazionali per ben cinque giovani sportive di Fondi: guidate dal mister Nicola Manojlovic, anche lui della città della Piana, nel fine settimana appena trascorso hanno preso parte alla partita di pallamano contro la squadra spagnola “Malaga Costa del Sol”, match d’andata del round 2 di Ehf European Cup.

Si tratta di Ramona Manojlovic, Cecilia D’Ambrosio, Samia Saraca, Alessia Giardino e Clelia Peppe, tutte cresciute nel vivaio del Handball Club Fondi e ora in forza all’HC Pontinia, compagine che partecipa al campionato italiano di serie A e che ha concluso la stagione 2023/24 al terzo posto, piazzamento tale da garantirle appunto la partecipazione alle coppe europee.





Per lunghissimi tratti le ragazze hanno creato numerosi problemi alle spagnole, capolista del loro campionato nazionale. Sebbene terminata con una sconfitta, mister Manojlovic è rimasto molto contento per la prestazione.

Dopo un inizio che ha visto il Pontinia in vantaggio, all’intervallo il Malaga si è trovato avanti di un solo gol (16-17). Il finale è stato tutto del Malaga, che, forte dell’esperienza internazionale delle proprie giocatori, è tornato a spingere andando a chiudere la partita (conclusasi 25-32). Adesso grande attesa per il match di ritorno, in programma sabato prossimo in Spagna.