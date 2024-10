Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dai carabinieri, anziana salvata

È stato di vitale importanza, il tempestivo intervento dei carabinieri di Aprilia in soccorso di una ultrasettantenne del posto.

Nella mattinata di venerdì l’anziana si era presentata presso un laboratorio analisi di Aprilia per fare delle analisi del sangue. Il personale del centro, accertati valori altissimi di glicemia, l’hanno contatta immediatamente: la sua situazione era grave e, se non avesse fatto una procedura d’urgenza, rischiava di andare in coma.





Al telefono la signora aveva risposto per due volte senza mai parlare, poi alla terza chiamata è scattato un ulteriore allarme. Squillava a vuoto. Il personale sanitario ha quindi contattato i carabinieri della Stazione locale, raccontando la vicenda. Prontamente una pattuglia si è presentata a casa dell’anziana e l’ha trasportata al pronto soccorso, dove i medici attivavano nell’immediatezza la procedura d’urgenza, scongiurando il peggio.