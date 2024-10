“Funamboli”, il libro nato dal dolore di chi ha perso un figlio

Domenica, dalle 16 presso il Monastero di San Magno, a Fondi, è in programma la presentazione di “Funamboli. Genitori che camminano sul filo dell’oltre”. Si tratta dell’ultimo libro di don Francesco Fiorillo, responsabile della Fraternità che ha sede nel monastero e fondatore del gruppo Nain, attivo da anni in quel luogo per accogliere ed accompagnare i genitori che hanno perso un figlio. Il volume, 200 pagine appena pubblicate, con prefazione del poeta e scrittore Daniele Mencarelli, prende vita proprio dalle testimonianze della madri e dei padri del gruppo Nain.

“Con timore e tremore, con intimità e coraggio vi invitiamo a partecipare ad un incontro che ci sta molto a cuore, un libro che nasce dall’accompagnamento dei genitori a cui è morto un figlio, una figlia, che da anni come Fraternità viviamo. Sarà un momento d’attenzione e profondità sul dolore più grande, sulla possibilità di trasformarlo in amore”.





“Un incontro – continuano dal monastero – dove il nostro don Francesco aprirà il suo cuore attraverso le parole del suo ultimo libro, che libro non è, perché ci troverete vita vissuta in evoluzione, troverete un cammino inarrestabile sulle domande che scuotono la coscienza, troverete la tenerezza che vince ogni sofferenza”.

“Proveremo con l’aiuto della musica e della lettura ad entrare in punta di cuore nello spazio delicato del dolore. Ci aiuteranno con inimità Sandro Sposito (chitarra e pianoforte), Antonietta Caporiccio (voce), Giuseppe Pestillo (voce recitante) e Annamaria Aprà (condurrà l’intervista). Vi aspettiamo per condividere questo prezioso pezzo di strada. Non è necessaria la prenotazione. Troverete, per chi vorrà, la possibiltà di acquistare il libro nella nostra bottega”.