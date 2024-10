Evade dai domiciliari per minacciare l’ex compagna, 26enne arrestato a Cisterna

Nella giornata di venerdì, i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno tratto in arresto un 26enne del posto.

Il ragazzo era attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi per motivi lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 15, previa comunicazione alle forze dell’ordine, “per recarsi esclusivamente per la via più breve e per il tempo strettamente necessario presso il luogo di lavoro”.





I carabinieri avevano ricevevano una telefonata che riferiva come il 26enne fosse evaso per recarsi presso il luogo di lavoro dell’ex compagna. I militari dell’Arma, usciti per verificare la veracità della notizia, lo hanno quindi intercettato a bordo del suo veicolo, ben lontano dal posto di lavoro, conducendolo pertanto negli uffici del comando stazione per le formalità di rito.

“Nel frattempo, i militari sentivano la ragazza che confermava che l’ex compagno si era recato presso il bar dove lavorava al solo fine di minacciarla”, ricostruisce il Comando provinciale dei carabinieri. “L’autorità giudiziaria informata dai militari di Cisterna di Latina, disponeva che l’arrestato fosse sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida dell’arresto”.