Investito sui binari a Bologna, vittima un operaio di Formia

L’ennesima giornata di passione per i pendolari dell’alta velocità in tutta Italia, questa volta figlio non di un malfunzionamento ma di un incidente drammatico che ha visto perdere la vita ad un uomo di 47 anni.

Il tutto è accaduto questa mattina all’alba nei pressi di Bologna. La persona investita è originaria di Formia e lavorava per una ditta appaltatrice di Rfi. Il dramma ha sconvolto la comunità locale.





Indagini su quanto avvenuto. L’investimento da parte di un Intercity pare sia avvenuto in una zona dove avevano appena terminato l’intervento gli uomini della ditta per cui lavorava l’operaio di Formia.