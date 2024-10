Torna la fiera di Sant’Onorato il 9-10 ottobre

Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre torna la tradizionale Fiera di Sant’Onorato che, anche quest’anno, interesserà il centro cittadino secondo il plateatico approvato nel 2021.

Il check point per l’accettazione e il posizionamento dei banchi sarà allestito, come da due anni a questa parte, presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi”.





La fiera aprirà al pubblico dalle 15:00 di mercoledì 9 ottobre e chiuderà a mezzanotte di giovedì 10 ottobre.

Fervono, intanto, anche i preparativi religiosi che, come ogni anno, saranno coordinati dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo.

«La macchina organizzativa che precede la tradizionale fiera – commentano l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi – procede a ritmo spedito. La priorità del settore competente e degli agenti del Comando di via Occorsio è che tutto si svolga in maniera ordinata offrendo un’esperienza piacevole tanto per chi acquista quanto per chi vende sui banchi come nei negozi».

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto invita la cittadinanza a partecipare numerosa e a prestare attenzione nei momenti e nei luoghi più affollati.

Oltre alle tradizionali celebrazioni religiose a cura della Parrocchia di San Pietro, torna anche l’ormai tradizionale trekking urbano con punto di ritrovo di mercoledì 9 ottobre alle ore 18:30 presso il Castello dove sarà anche visitabile la mostra fotografica “Raccontiamo Fondi”.