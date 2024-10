Fumogeni in campo, 5 anni di Daspo per un tifoso del Latina

Il Questore di Latina, nel quadro delle attività di contrasto ai fatti violenti commessi in occasione delle manifestazioni sportive, ha emesso un D.A.Spo nei confronti di un ultras del Latina Calcio, per i fatti accaduti durante l’incontro di Coppa Italia Latina – Perugia dello scorso mese di Agosto.

Durante la partita, nella curva dei tifosi locali l’uomo si era infatti reso responsabile dell’accensione e del lancio nel terreno di gioco di fumogeni, condotta posta in essere in spregio della normativa vigente e con potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.





L’attività investigativa posta in essere dalla Digos di Latina e dalla Polizia Scientifica, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto, ha consentito di ricostruire i fatti accaduti e le condotte penalmente rilevanti dell’uomo, pervenendo alla sua identificazione.

A seguito della denuncia, il Questore di Latina ha quindi emesso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, provvedimento cui il destinatario non risulta essere nuovo. Infatti il soggetto risulta già “daspato” con provvedimento del Questore di Roma per la durata di tre anni, notificatogli nell’anno 2018.

Nei suoi confronti dunque oltre al deferimento all’A.G. e dell’ulteriore D.A.Spo, questa volta della durata di cinque anni, è stato richiesto anche il nulla osta alla competente A.G. all’obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia durante le partite del Latina Calcio.