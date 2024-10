Elodie tra i protagonisti del film girato al Tempio di Giove

Terracina torna ad essere un set cinematografico. Il Tempio di Giove Anxur è stato scelto infatti dalla Produzione Groenlandia per realizzare alcune scene del film diretto da Lucio Pellegrini che vede protagonisti Elodie e Adriano Giannini.

«Una scelta che è motivo di grande orgoglio per la nostra Città che comparirà in questa nuova pellicola, e con l’Assessore alla Cultura Alessandra Feudi ringraziamo gli attori e la Produzione Groenlandia per la grande professionalità dimostrata. Non è semplice trasformare un’area “sacra” come quella del Tempio di Giove in un set cinematografico per tutte le necessarie cautele da adottare, e per questo ringraziamo anche il prezioso supporto della Fondazione Città di Terracina, Ente controllato dal Comune di Terracina creato per la promozione del patrimonio culturale della Città, che gestisce l’area del Santuario. Tutelare il nostro immenso patrimonio culturale è per noi una priorità, così come promuoverlo e condividerlo», le dichiarazioni del Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e dell’Assessore alla Cultura Alessandra Feudi.