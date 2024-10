Cagnolina cade in un dirupo, salvata dai vigili del fuoco

Alle ore 10 circa del 2 ottobre 2024, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto per un soccorso ad un animale in seguito ad una segnalazione giunta al 112.

Sul posto nel territorio comunale di Prossedi, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina constatava la presenza di un cucciolo femmina di cane di circa 3 mesi caduto in dirupo di oltre 30 metri.





In base alle informazioni acquisite dal proprietario sul posto, il cucciolo era scomparso nella giornata di lunedì ed individuato dal proprietario in quella di ieri.

Viste le difficoltà dell’intervento in zona impervia si chiedeva il supporto del personale SAF.

Le operazioni di recupero si sono protratte per circa 2 ore e mezza vista anche la distanza da percorrere a piedi per raggiungere il luogo.

Successivamente, dopo il salvataggio “Cristina“, questo il nome della cagnolina, veniva riconsegnata al padrone.