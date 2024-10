University Village, bagno di folla a Formia per l’inaugurazione

Martedì mattina, a Formia, in una Piazza della Vittoria stracolma di persone e soprattutto di giovani studenti, si è inaugurata la terza edizione dell’University Village, il villaggio dedicato all’orientamento e alla formazione professionale universitario, in programma fino a giovedì 3 ottobre. Il sindaco Gianluca Taddeo ha tagliato il nastro insieme agli assessori della Regione Lazio Luisa Regimenti e Giuseppe Schiboni e al direttore generale dell’Unità di Missione PNRR del Ministero dell’Università e Ricerca, Antonio Di Donato.

La kermesse, che ha richiamato l’attenzione mediatica su Formia, con l’arrivo di centinaia di studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori (secondarie di secondo grado) del centro Italia e provenienti anche da fuori regione, è stata arricchita dall’arrivo di moltissimi visitatori e anche di curiosi. Lo scenario di Piazza della Vittoria, fino a giovedì 3 ottobre, ospiterà gli stand riservati agli Atenei provenienti da ogni parte d’Italia oltre a quelli dedicati agli ITS (Istituti Tecnologici Superiori).





Il primo cittadino, accompagnato anche dagli altri rappresentanti istituzionali dei comuni limitrofi, ha visitato le aree espositive dedicate alle Forze Armate e al volontariato, la vera novità dell’edizione 2024, ubicate nell’attiguo Piazzale Aldo Moro. Nel corso dell’intervento si sono tenute anche diverse esercitazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

La prima giornata dell’University Village è proseguita nella Sala consiliare “E. Ribaud”, teatro del convegno, moderato da Giuseppe Rinaldi, Maestro del Lavoro e Manager Aziendale, dal titolo “Blue Economy/Green Economy: opportunità di sviluppo e crescita professionale”.

Dopo i tradizionali saluti istituzionali, si è tenuto poi il momento di informazione ed incontro su temi di attualità per l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, alla presenza dell’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Luigia Bonelli, del dottor Cesare d’Amico , Ceo di d’Amico (società di navigazione), del dottor Antonello Testa, coordinatore di OsserMare (Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare di Informare, Azienda Speciale della Camera di Camera di Commercio Frosinone Latina), del professor Giuseppe Russo, docente della facoltà di Economia dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, dell’ingegner Carlo Tortora, manager e consulente aziendale, dell’architetto paesaggista Remo Bozza di Landscape Architecture.

La manifestazione, promossa dal Comitato University Village, che gode della collaborazione e del patrocinio del Comune di Formia e di Unindustria Lazio, oltre al supporto di un pool di imprese private e della preziosa partnership di diverse associazioni, si snoda anche attraverso le visite guidate nei principali siti archeologici del territorio. Un format di successo che prosegue nel pieno di una tradizione consolidata e vincente con la città di Formia in primo piano, e che si prefigge l’obiettivo di mettere gli studenti in condizione di prendere decisioni più consapevoli per il loro futuro formativo e professionale, riducendo il divario tra mondo accademico e mondo del lavoro.

“Un’iniziativa pensata per accompagnare i giovani in tutte le fasi del loro percorso, dall’università all’ingresso nel mercato lavorativo, promuovendo una visione integrata e strategica delle opportunità disponibili. Un’occasione preziosa di orientamento universitario che vede al primo posto l’educazione scolastica e vedere oggi l’entusiasmo e la passione di tantissimi ragazzi qui a Formia ci rende orgogliosi e fieri”, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo.