Guasto a Termini, giornata nera per i pendolari

Disagi alla stazione di Roma Termini a partire dalle prime ore di questa mattina che stanno mettendo in seria difficoltà tutti i pendolari anche dalla zona del sud del Lazio e non solo.

A causa di un guasto alle prime luci dell’alba, i treni per buona parte della mattinata non sono partiti e non arrivati nella centralissima stazione di Roma, creando un bel problema a tutti coloro che giornalmente si recano nella capitale per lavoro e studio, ma anche a chi deve prendere delle coincidenze.





Registrati ritardi fino a due ore e mezza.