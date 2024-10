I velisti delle Fiamme gialle di Gaeta si confermano ai vertici nazionali

Con la conquista di ben tre titoli italiani e due medaglie, i velisti della Fiamme gialle di Gaeta si sono riconfermati per il sesto anno consecutivo ai vertici nazionali.

Cagliari, già base di Luna Rossa Prada Pirelli, oltre che sede di raduni di allenamento di equipaggi delle squadre nazionali olimpiche e giovanili, dal 23 al 29 settembre, ha ospitato il CICO, l’appuntamento più importante a livello nazionale per gli atleti delle categorie veliche olimpiche. In particolare, le acque del Golfo degli Angeli e quelle di Su Siccu hanno visto gareggiare 300 atleti da più di 10 nazioni impegnati in nove discipline olimpiche e due Para Sailing. In gara per il team delle Fiamme gialle c’erano Luca Di Tomassi, Dimitri Peroni, Alessandra Dubbini, Chiara Benini Floriani, Carolina Albano Carolina, Sofia Giunchiglia Sofia in coppia con Giulia Schio, che hanno rappresentato rispettivamente le classi olimpiche della tavola a vela iQFOiL maschile, ILCA 7, 470 misto, ILCA 6 maschile ed infine il 49er FX. “Purtroppo, non hanno potuto gareggiare i nostri campioni olimpici Ruggero Tita, poiché impegnato a Barcellona con l’America’s Cup, nonché la cagliaritana Marta Maggetti”, fanno sapere dal team gialloverde. “Quest’ultima ha però partecipato in qualità di ospite alla cerimonia di inaugurazione e chiusura presso il FiVillage allestito a Marina Piccola Poetto”.





Gli atleti della Sezione Vela del IV Nucleo Atleti, abilmente coordinati dal direttore tecnico Pierluigi Fornelli e dagli allenatori Gianfranco Sibello e Giorgio Poggi, supportati dall’intero team, come anticipato hanno riconfermato gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni anche in ambito nazionale portando a casa due medaglie e ben tre titoli italiani nelle classi olimpiche iQfoil-M, 470 mixed e 49erFx. Nello specifico il finanziere Di Tomassi ha vinto il titolo italiano nella classe olimpica iQfoil M. Successo assoluto anche per Alessandra Dubbini, che ha conquistato l’oro con il timoniere Giacomo Ferrari (Marina militare). I due azzurri hanno confermato la grande intesa vincendo in coppia il titolo italiano per il secondo anno consecutivo. Hanno conquistato il titolo italiano anche le neo-arruolate Sofia Giunchiglia e Giulia Schio nella classe 49erFx. Nella classe Ilca 7, medaglia d’argento per Dimitri Peroni e bronzo per Carolina Albano nell’Ilca 6. A causa di due partenze anticipate, ha chiuso in 12° posizione Chiara Benini Floriani.

La Sezione Vela della guardia di finanza si è inoltre aggiudicata la quarta edizione del prestigioso Trofeo Carlo Rolandi, istituito in ricordo del presidente onorario della Federazione italiana vela, figura storica della vela italiana, ex presidente federale e atleta olimpico. Il trofeo viene assegnato al circolo risultato primo nella classifica a punti per le prestazioni dei propri equipaggi. Grande, la soddisfazione dell’intero team delle Fiamme gialle, guidato dal comandante del IV Nucleo Atleti, il capitano Francesco Nerone, che si è complimentato con gli atleti degli ottimi risultati ottenuti anche a nome del comandante del Centro Sportivo, il generale di brigata Antonio Marco Appella.