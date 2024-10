Aveva provocato un incidente, denunciato per guida in stato di ebbrezza

Un 37enne romeno residente a Fondi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Lo scorso 30 luglio, mentre si trovava al volante della propria auto, che viaggiava in direzione del centro della città della Piana, aveva tamponato un’altra macchina, facendola carambolare contro il guardrail.

Nella circostanza i carabinieri della Tenenza locale lo avevano sottoposto ad accertamenti alcolemici presso una struttura sanitaria, le cui risultanze hanno evidenziato un tasso di alcol nel sangue superiore a quello consentito. Di qui, in differita, la formalizzazione della denuncia a suo carico, accompagnata dal ritiro della patente di guida e dal sequestro del veicolo.