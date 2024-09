Riccardo Pirrone, l’esperto di Social Media Management, presenta il corso certificato di kiracademy

Negli ultimi anni, la figura del Social Media Manager ha assunto un ruolo cruciale nelle strategie di comunicazione delle aziende, grazie alla crescita costante dei social network come canali principali di interazione con il pubblico. Il Social Media Manager non è più solo un gestore di contenuti, ma il custode dell’identità digitale del brand, responsabile della creazione di strategie efficaci e della gestione delle community online.

Per chi desidera intraprendere una carriera in questo campo o migliorare le proprie competenze, kiracademy, con il suo corso certificato, offre un’opportunità unica. Guidato da Riccardo Pirrone, uno dei professionisti più influenti in Italia nel settore, il corso rappresenta un percorso formativo completo e concreto, che copre tutti gli aspetti della professione. Pirrone, noto per la sua esperienza come Social Media Manager di TAFFO e CEO di kirweb, condivide nel corso le sue competenze maturate sul campo, garantendo un approccio basato su casi di successo reali.





Contenuti del corso

Il corso di kiracademy è strutturato per fornire una formazione completa, adatta sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo del social media management, sia a professionisti che desiderano aggiornarsi. Il programma affronta tutti gli aspetti fondamentali per lavorare con successo in questo settore in continua evoluzione:

Strategia social e piano editoriale : il corso insegna a sviluppare strategie efficaci e a pianificare i contenuti in modo coerente con gli obiettivi aziendali.

: il corso insegna a sviluppare strategie efficaci e a pianificare i contenuti in modo coerente con gli obiettivi aziendali. Gestione delle piattaforme principali : approfondimenti su come utilizzare al meglio Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e altre piattaforme per aumentare la visibilità del brand.

: approfondimenti su come utilizzare al meglio Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e altre piattaforme per aumentare la visibilità del brand. Real Time Marketing e marketing virale : tecniche per creare contenuti virali e sfruttare i trend del momento.

: tecniche per creare contenuti virali e sfruttare i trend del momento. Strumenti digitali : come utilizzare Canva e CapCut per creare grafiche e video accattivanti, indispensabili per il lavoro di un Social Media Manager.

: come utilizzare Canva e CapCut per creare grafiche e video accattivanti, indispensabili per il lavoro di un Social Media Manager. Influencer Marketing : strategie per collaborare con influencer e amplificare la visibilità del brand sui social.

: strategie per collaborare con influencer e amplificare la visibilità del brand sui social. Intelligenza Artificiale applicata ai social media : come l’AI può essere sfruttata per ottimizzare la creazione e l’analisi dei contenuti.

: come l’AI può essere sfruttata per ottimizzare la creazione e l’analisi dei contenuti. Aspetti legali e copyright : gestione sicura dei contenuti online, nel rispetto delle normative legali e del copyright.

: gestione sicura dei contenuti online, nel rispetto delle normative legali e del copyright. Case History TAFFO: una lezione esclusiva dedicata alla strategia di comunicazione virale che ha reso celebre l’agenzia funebre TAFFO in Italia.

A chi è rivolto il corso

Il corso è adatto a diversi profili professionali e formativi:

Principianti : chiunque voglia iniziare una carriera come Social Media Manager.

: chiunque voglia iniziare una carriera come Social Media Manager. Studenti di marketing e comunicazione : che desiderano specializzarsi in social media e ottenere una certificazione riconosciuta.

: che desiderano specializzarsi in social media e ottenere una certificazione riconosciuta. Freelance : che vogliono espandere le proprie competenze e offrire nuovi servizi ai propri clienti.

: che vogliono espandere le proprie competenze e offrire nuovi servizi ai propri clienti. Professionisti del settore: Social Media Manager già attivi che cercano aggiornamenti sulle ultime tecniche e trend.

Risorse esclusive e vantaggi

Kiracademy offre una serie di risorse e strumenti per garantire un apprendimento efficace e completo:

45 ore di videolezioni pre-registrate e live, corredate da materiali di approfondimento per garantire una formazione completa.

pre-registrate e live, corredate da materiali di approfondimento per garantire una formazione completa. Accesso a una community privata su Facebook e Telegram, dove è possibile confrontarsi con altri professionisti e condividere esperienze.

su Facebook e Telegram, dove è possibile confrontarsi con altri professionisti e condividere esperienze. Certificazione ufficiale e badge digitale da aggiungere al proprio profilo LinkedIn o curriculum, utile per attestare le competenze acquisite.

da aggiungere al proprio profilo LinkedIn o curriculum, utile per attestare le competenze acquisite. Sessioni di Q&A live ogni due settimane, per approfondire gli argomenti trattati e risolvere eventuali dubbi.

ogni due settimane, per approfondire gli argomenti trattati e risolvere eventuali dubbi. Crediti formativi riconosciuti (CFU, CFS, CFP), utili per chi necessita di riconoscimenti accademici o professionali.

Flessibilità e accessibilità

Uno degli aspetti più apprezzati del corso è la sua flessibilità. Le lezioni possono essere seguite comodamente secondo i propri ritmi, rendendo il corso ideale per chi ha già altri impegni, come lavoro o studio. Inoltre, il prezzo competitivo lo rende accessibile a una vasta gamma di partecipanti, senza rinunciare alla qualità formativa.

Il percorso formativo prevede 45 ore di lezioni, test intermedi per valutare i progressi e una certificazione finale che attesta la preparazione completa del partecipante per affrontare il mondo del social media management. Un altro vantaggio del corso è la possibilità di entrare in contatto con una rete di oltre 12.000 professionisti del settore, favorendo opportunità di networking e crescita professionale.

Tra gli ospiti speciali del corso, Paolo Camilli, noto creator e attore, terrà una lezione dedicata alla creazione di contenuti virali e all’ideazione di campagne di sponsorizzazione innovative.

Un percorso formativo di qualità

Kiracademy si è ormai affermata come un punto di riferimento per la formazione di Social Media Manager, ottenendo recensioni a 5 stelle per la chiarezza e l’applicabilità pratica delle lezioni. Grazie a un approccio concreto, orientato ai risultati, questo corso rappresenta la scelta ideale per chiunque voglia costruire o migliorare la propria carriera in un settore in costante evoluzione.

Se stai cercando un modo per fare il salto di qualità nel social media management, il corso di kiracademy, guidato da un esperto del calibro di Riccardo Pirrone, è senza dubbio un’opportunità da non perdere.