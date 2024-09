Fondi film festival, Alain Parroni vince il Dolly d’oro “Giuseppe De Santis”

«E’ il più bel premio del cinema italiano. Sognavo di aggiudicarmelo con il primo film, perché il “Dolly d’Oro Giuseppe De Santis” è come un treno che passa: lo vinci solo se sei un regista emergente, mentre puoi aspirare a un David di Donatello per il resto della carriera…». Sono le parole con cui domenica 29 settembre a Fondi, nella Sala Carlo Lizzani, l’esordiente Alain Parroni ha accolto il riconoscimento conferitogli dal Comitato scientifico dell’Associazione Giuseppe De Santis per il suo film “Una sterminata domenica” (2023), proiettato al termine della cerimonia di premiazione. Parroni, nativo di Ardea, era affiancato da Giorgio Gucci, uno dei co-produttori con Domenico Procacci e Wim Wenders. Il premio è stato offerto dalla Grassi Industrial Services, rappresentata in sala dall’Ad Francesco Grassi.

Nel corso della serata sono state attribuite anche le targhe del concorso “Cinema &/è Scuola”, finalizzato all’alfabetizzazione al linguaggio cinematografico degli studenti degli Istituti Secondari di Primo grado di Fondi e alla formazione di un pubblico consapevole, favorendone la comprensione critica dei film. Al termine di attenta valutazione, la commissione ha deciso di assegnare una targa ai migliori elaborati: per l’I.C. “Amante” ad Arianna Zagaria – 3C; per l’I.C. “Garibaldi” a Carlotta Di Perna – 3G; per l’I.C. “Milani” a Lamine Lo – 3B.

«La XXIII edizione del FONDIfilmFESTIVAL – Riviera d’Ulisse si ricorderà come una delle più belle – affermano il direttore artistico Marco Grossi e l’organizzatore generale Virginio Palazzo –, sia per la presenza di illustri ospiti che per la partecipazione dei giovani e la programmazione delle nove giornate della rassegna, che come sempre ha spaziato dal cinema classico a quello dei giovani autori contemporanei. Ringraziamo gli enti pubblici e privati che a vario titolo ci hanno sostenuto, augurandoci che il festival, appena concluso, risulti vincitore e assegnatario del contributo dell’avviso pubblico “Lazio Terra di Cinema” per poter continuare a offrire anche in futuro al nostro pubblico iniziative di alto livello, come ci viene da tutti riconosciuto».