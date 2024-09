Difende le amiche molestate, 18enne pestato con calci e pugni al volto

Weekend contraddistinto da un violento pestaggio, a Latina. Nel corso della nottata del 28 settembre, su richiesta del 112 i carabinieri della Sezione radiomobile sono intervenuti in pieno centro, dove era stata segnalata una lite in strada.

Poco prima, tra via Enrico Toti e piazzale Pordenone, un 18enne era stato colpito con calci e pugni al volto da un ragazzo che non conosceva, riuscito ad allontanarsi prima dell’intervento dei militari operanti. Il motivo? Il “tentativo di dissuadere molestie poste in essere nei confronti due ragazze”, come ricostruito al momento sulla scorta delle dichiarazioni della vittima.





Il 18enne ferito è stato trasportato mediante ambulanza presso l’ospedale Santa Maria Goretti per le cure del caso, e si trova ricoverato con pesanti lesioni in particolare a un occhio.

Sono tutt’ora in corso accertamenti da parte dei militari operanti per identificare il soggetto che ha compiuto il pestaggio. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un giovane latinense già noto agli archivi delle forze dell’ordine.