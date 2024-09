“4 Hotel” e le riprese nella Riviera d’Ulisse

In gara sembrano esserci i proprietari di alberghi di Formia, Terracina, San Felice Circeo e Fondi.

La troupe del format condotto dallo chef stellato Bruno Barbieri avvistata nei giorni scorsi in vari centri. Ma a Fondi le riprese della parte finale del programma Sky, ovvero il tavolo di confronto dove gli albergatori scoprono i voti dopo i soggiorni e quello dell’annuncio del vincitore.





Massimo riserbo sui partecipanti al programma e soprattutto su qual è il miglior hotel della Rivera d’Ulisse secondo Bruno Barbieri. Nulla è escluso, perché, a differenza del passato, nelle ultime stagioni non è l’auto di “4 Hotel” che va dall’albergatore vincente, ma tutti i partecipanti si ritrovano in una piazza per comunicare il verdetto finale.

La puntata della nuova stagione, probabilmente, andrà in onda nel 2025.