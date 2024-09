Strappa il collier a un’anziana e fugge, identificata una 37enne

Grazie ad una specifica attività info-investigativa, i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno identificato e segnalato all’autorità giudiziaria una ragazza di 37 anni residente a Latina.

Secondo le ricostruzioni in data 20 settembre, mentre si trovava a Sabaudia, si era avvicinata a una tunisina di 72 anni residente in città, per derubarla. Dopo averle chiesto informazioni, le ha strappato un collier in oro, per poi darsi alla fuga per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.





La posizione della 37enne è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria pontina.