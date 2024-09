Ruba il bancomat all’amico e preleva 200 euro, 37enne denunciata

Attraverso gli accertamenti scaturiti dalla denuncia di un cittadino ghanese di 40 anni, i carabinieri della Stazione di Roccagorga hanno deferito in stato di libertà per truffa e “indebito utilizzo di strumenti diversi dai contanti” una connazionale 37enne, sua amica.

Durante una visita a casa dell’uomo, approfittando di una temporanea distrazione, la donna ha trafugato la sua carta bancomat e il codice pin, per poi recarsi frettolosamente presso il vicino Atm del locale ufficio postale. Lì ha eseguito due prelievi per un totale di 200 euro, come ricostruito dagli militari operanti attraverso la visione dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto.