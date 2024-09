Auto precipita nel canale, dramma sfiorato a Fondi: illesa una giovane

Dramma della strada sfiorato, a Fondi, dove una 19enne è caduta con l’auto in un canale. Un incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì all’altezza del ponte che costeggia via Diversivo Acquachiara.

La ragazza era al volante di una Smart su via Chiarastella, intenzionata ad immettersi sulla strada principale, ma ad un certo punto la city car è finita fuori controllo, andando dritta in acqua. “La conducente ha rischiato di annegare, è rimasta illesa per miracolo”, il commento di uno dei soccorritori.





Mentre il veicolo veniva recuperato da un carroattrezzi, gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi e del servizio di viabilità.