Sequestrati 128 chili di pesce non tracciato al mercato di Sabaudia

Nella giornata di giovedì, nell’ambito delle ordinarie attività finalizzate al controllo e repressione degli illeciti nella filiera della pesca, nonché alla tutela del consumatore finale, i militari della Delegazione di Spiaggia della guardia costiera di Sabaudia – facente parte del circondario marittimo di Terracina – hanno proceduto al sequestro di 128 chili di prodotti ittici di specie varie. Esposti alla vendita da un operatore ambulante presso il mercato rionale del Comune di Sabaudia, “privi di qualsivoglia documentazione sulla provenienza e tracciabilità”.

Nei confronti del responsabile di tale condotta illecita è stata comminata una sanzione amministrativa di 1500 euro, in violazione alla vigente normativa in materia di pesca marittima. Il pesce sequestrato, sottoposto al controllo del medico dell’Asl Veterinaria di Latina, è stato dichiarato non idoneo al consumo umano in considerazione della provenienza incerta, pertanto è stata disposta la distruzione presso impianti autorizzati al conferimento dei rifiuti.





“L’operazione condotta è ulteriore conferma dell’impegno della guardia costiera nella lotta a tali tipi di illeciti, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di pesca, ambiente e tutela della salute del consumatore”.