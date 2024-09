Scuola Domani: “Realizza il tuo sogno di laurea nelle professioni sanitarie”

“La tua passione è acquisire una laurea triennale nelle professioni sanitarie, ma non sei riuscito ad accedere in Italia? Studia con noi all’università in Spagna e, tra tre anni, potrai svolgere il lavoro dei tuoi sogni. L’unico ostacolo alla tua realizzazione professionale puoi essere tu stesso”. A parlare, l’associazione Scuola Domani di Formia.

Corsi Offerti





1. Tecnico Radiologo

– CFU: 180

– Durata: 3 anni

– Lezioni: Online + 1 settimana all’anno a Madrid

– Tirocinio: In Italia

2. Tecnico di Laboratorio Biomedico

– CFU: 180

– Durata: 3 anni

– Lezioni: Online + 1 settimana all’anno a Madrid

– Tirocinio: In Italia

3. Tecnico Audioprotesista

– CFU: 180

– Durata: 3 anni

– Lezioni: Online + 1 settimana all’anno a Madrid

– Tirocinio: In Italia

4. Tecnico Ortopedico

– CFU: 180

– Durata: 3 anni

– Lezioni: Online + 1 settimana all’anno a Madrid

– Tirocinio: In Italia

5. Igienista Dentale

– CFU: 180

– Durata: 3 anni

– Lezioni: Online + 1 settimana all’anno a Madrid

– Tirocinio: In Italia

Riconoscimento dei Titoli

“Grazie alla direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento dei titoli in Italia è semplice e veloce. Non è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale straniero, purché la laurea sia abilitante. L’associazione scuola domani fornirà assistenza completa nella raccolta della documentazione e nella presentazione della domanda al Ministero della Salute”.

Assistenza Completa

L’associazione Scuola Domani “ti guiderà in ogni fase del procedimento, garantendo un riconoscimento rapido, con tempi di attesa che possono essere inferiori ai 3 mesi. Grazie alle nostre sedi in Italia e Spagna, offriamo un servizio di alta qualità e supporto continuo”.

Contatti

“Non perdere l’opportunità di realizzare il tuo sogno! Contatta l’associazione Scuola Domani all’indirizzo associazionescuoladomani@gmail.com o contattaci al numero 3205362459 o vieni a trovarci a Formia in Via Lavanga 132 per iniziare il tuo percorso accademico in Spagna oggi stesso”.