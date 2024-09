Si spacciano per la figlia e lo truffano di 500 euro

A conclusione di indagini scaturite da denuncia presentata un cittadino classe 48 residente a Lenola, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per concorso in truffa ai danni di anziano, un cittadino classe 75 residente a Omegna e un cittadino pakistano classe 2001 residente a Napoli.

I predetti, in concorso con altro individuo in fase d’identificazione, con artifici e raggiri a mezzo telefono, spacciandosi per la figlia della vittima, hanno dapprima indotto quest’ultima ad accreditare un bonifico, non andato a buon fine e successivamente sono riusciti a farsi acquistare 5 buoni su una nota piattaforma di vendita online per un importo complessivo di 500 euro.