Nuova allerta meteo di tipo gialla per possibili temporali e rovesci anche intensi nella giornata di oggi In tutto il Lazio. L’allerta emessa dalla Protezione Civile parla di possibili fenomeni brevi ma anche intensi a partire dalla mattina per almeno 18 se non 24 ore.

Possibile meteo variabile anche nei prossimi giorni sul centro Italia con ipotesi di possibili piogge fino al fine settimana.