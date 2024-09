Movida, nuova stretta nel Sud pontino: controlli e denunce dei carabinieri

Durante lo scorso weekend i carabinieri della Compagnia di Formia hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio “volto ad intensificare quei servizi di vigilanza nei luoghi della movida, che soprattutto in corrispondenza del fine settimana sono un polo di grande attrazione soprattutto per i più giovani”.

Oltre al controllo delle autorizzazioni di polizia degli esercenti commerciali, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale al fine di garantire il rispetto delle normative di settore, soprattutto in tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope o dopo aver assunto bevande alcoliche.





Nello specifico i controlli capillari hanno riguardato i Comuni di Gaeta, Formia e Minturno, dove sono state elevate diverse sanzioni al codice della strada e rimossi i veicoli in prossimità dei locali, che rappresentavano un pericolo per la circolazione. Sono stati circa 30 i conducenti sottoposti all’esame dell’alcoltest e tra questi un 59enne di Mondragone coinvolto in un sinistro stradale avvenuto a Formia: era alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,25 grammi per litro. Per quest’ultimo è così scattata la denuncia, a cui si aggiunge il ritiro del documento di guida, con una sospensione di validità che varia dai 6 mesi ad un anno, in relazione a quanto sarà disposto dalla Prefettura di Latina.

I carabinieri della Stazione di Formia sono stati tra l’altro impegnati nei rilievi di un ulteriore sinistro stradale in cui la responsabile, una 37enne di Itri, “è risultata darsi volontariamente alla fuga omettendo di prestare i dovuti soccorsi all’altra persona rimasta ferita”. Gli accertamenti posti repentinamente in essere dai militari hanno consentito di identificare l’autrice e deferirla alla competente autorità giudiziaria.

“Sono stati svolti contemporaneamente – sottolinea il Comando provinciale dei carabinieri – specifici servizi volti al contrasto della vendita e del consumo di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, al fine di frenare questa piaga sociale che ormai coinvolge ogni fascia della popolazione”. Sono state 11 in totale le persone segnalate alla Prefettura di Latina perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di vario genere (cocaina, hashish e marijuana).

I carabinieri della Tenenza di Gaeta durante il controllo delle persone sottoposte a misure di prevenzione e cautelari emesse dall’autorità giudiziaria hanno inoltre deferito in stato di libertà un 33enne originario di Formia. Aveva violato le disposizioni contenute nel provvedimento di sorveglianza speciale cui era stato sottoposto a seguito dei reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti di una donna residente a Gaeta, alla quale il medesimo aveva il divieto di avvicinamento.

Nello specifico i controlli capillari dei militari della Compagnia di Formia hanno complessivamente riguardato: