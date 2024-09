Kelpie australiano: le caratteristiche della razza e come prendersene cura

Originaria dell’Australia, quella del Kelpie è una razza perfetta per chi è alla ricerca di un cane di medie dimensioni, che si adatti facilmente al clima delle nostre latitudini e allo stile di vita medio delle famiglie italiane. Ecco alcune cose importanti da sapere, però, sul cane da pastore australiano.

Che cane è il cane da pastore australiano

Partendo dalle caratteristiche fisiche. L’Australian Kelpie è un cane di taglia media, come si accennava in apertura, il che vuol dire che raramente supera i 51 centimetri di altezza e un peso di 21 chilogrammi (negli esemplari maschi). La caratteristica forse più distintiva del cane da pastore australiano è il suo essere perfettamente proporzionato nelle dimensioni, oltre l’avere una testa tondeggiante e sormontata da orecchie erette e occhi leggermente a mandorla: un aspetto estetico che spesso ha fatto sì che questa razza venisse paragonata a una volpe, complice anche l’agilità che si vedrà caratterizzarne i movimenti. Il Kelpie è un cane a pelo corto che si presenta quasi sempre nelle colorazioni del nero, del cioccolato, del rosso, del blu cenere. Alcuni cani da pastore australiani presentano sul pelo macchie rosse o bianche che rendono ancora più caratteristico il loro aspetto estetico.





Che carattere ha e per chi è indicato il cane Kelpie australiano

Una certa prontezza e vivacità sono, invece, quello che più distingue il carattere del cane Kelpie australiano: non è un caso, del resto, che in tempi antichi venisse utilizzato come cane da pastore e per aiutare chi aveva greggi o allevamenti nelle attività di tutti i giorni. Questa razza apprende in fretta, soprattutto se esposta fin dai primi anni di vita a un buon numero di stimoli ed è anche per questo che oggi si consiglia di affidare i cuccioli a un addestratore professionale. Il Kelpie è un cane calmo, riflessivo, equilibrato e risulta perfetto così anche per le famiglie in cui ci sono bambini. Un certo istinto protettivo, soprattutto verso bambini e padroni di casa, legato ancora al ruolo che la razza aveva nei ranch australiani, potrebbe portare però il cane da pastore australiano a diventare aggressivo se non ben controllato. In maniera simile, l’energia esuberante del Kelpie potrebbe diventare incontrollabile se non impegnata nelle giuste attività.

Come prendersi cura dell’Australian Kelpie

Il primo e più importante consiglio su come curare l’Australian Kelpie è, così, fargli svolgere quotidianamente la giusta quantità di attività fisica. Non va dimenticato, del resto, che il cane da pastore australiano ha anche una struttura fisica pensata per muoversi in branco nelle vaste distese australiane: uno stile di vita troppo sedentario potrebbe causargli problemi di salute, prima che comportamentali. Fondamentale per mantenere perfettamente in salute il Kelpie è curare l’alimentazione e accertarsi che non manchi dei principali macronutrienti. Esercizi come quelli di riporto aiutano a stimolare intelligenza e reattività di questa razza, che dà buoni risultati però anche se impegnata in attività sportive come il Flyball o il Disc Dog (il consiglio in questo caso è, ancora, di rivolgersi ad addestratori professionisti). Il cane da pastore australiano non richiede, infine, particolari accortezze igieniche se non i consueti controlli annuali a unghie e denti. Il pelo va spazzolato con costanza, ma vanno evitati invece bagni troppo frequenti che potrebbero seccare eccessivamente la pelle del Kelpie.