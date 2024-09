Frode informatica tramite phishing, nuova vittima in provincia di Latina: un denunciato

Lunedì, a Priverno, a conclusione di indagini scaturite dalla denuncia-querela presentata da una 47 residente in paese, i carabinieri della Stazione locale hanno identificato e deferito in stato di libertà un 35enne. Si tratta di un uomo residente a Isola del Liri, in provincia di Frosinone, accusato del reato di frode informatica.

Il denunciato è risultato intestatario ed unico utilizzatore del conto corrente sul quale, “con artifizi e raggiri”, spiega il Comando provinciale dell’Arma, “il 6 settembre era stata bonificata la somma di 1600.70 euro ottenuta con l’invio di messaggi di phishing sull’utenza telefonica della 47enne, in cui le era stata paventata un accesso abusivo al proprio conto corrente”.