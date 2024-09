Formia, interventi di edilizia scolastica: il punto del sindaco

Il sindaco della città di Formia, Gianluca Taddeo, e l’assessore alla Cultura, Luigia Bonelli, in questi giorni hanno presenziato all’avvio del nuovo anno scolastico in molti istituti del territorio, portando i saluti a studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico, facendo sentire loro la vicinanza dell’amministrazione comunale.

“Una vicinanza dimostrata anche dall’impegno profuso nei mesi scorsi per consentire ai ragazzi di rientrare a scuola in piena tranquillità e sicurezza”, ha detto il primo cittadino. “All’istituto De Amicis – dove sono stati trasferiti gli alunni della Vitruvio Pollione -, sono stati effettuati lavori di miglioramento sismico dei solai, messa a norma degli impianti e dell’antincendio. In corso di ultimazione gli interventi del terzo piano. Un’opera realizzata dal Comune con fondi ministeriali”.





“L’amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con la dirigente scolastica per trovare una soluzione idonea per la sistemazione logistica dei ragazzi dell’istituto Pollione, evitando di dividerli tra l’istituto Fermi e la De Amicis. Il trasloco degli alunni è stato necessario per dare il via libera ai tanto attesi lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola Vitruvio Pollione. Opera che sarà possibile grazie all’impegno dell’amministrazione Taddeo che nell’aprile 2023 ha ottenuto un finanziamento di 7 milioni e 220.000 euro, nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione dei fondi relativi al Pnrr. Ora si sta procedendo con lo svuotamento degli arredi urbani e poi si entrerà nel vivo del piano che restituirà al quartiere di Mola una struttura moderna, funzionale, all’avanguardia e al passo con i tempi”.

FOTOGALLERY

1 di 4

“Adeguamento sismico, efficientamento energetico, nuovo impianto di riscaldamento sono stati i lavori effettuati anche nella scuola Rialto di Castellone, per la quale l’amministrazione Taddeo si è attivata con i fondi del Pnrr. Anche presso la scuola elementare di Maranola, si sta portando a termine l’intervento di realizzazione dell’ascensore per abbattere le barriere architettoniche. Ma c’è di più. Resta costante l’azione della giunta comunale per assicurare una manutenzione ordinaria e straordinaria a tutti gli edifici scolastici di propria competenza, come in questi giorni sta avvenendo a Trivio dove si sta procedendo con la sistemazione della parte esterna ed interna della scuola Collodi”.

“Quando ci siamo insediati – ha sottolineato il sindaco – abbiamo trovato un comparto scolastico obsoleto e soprattutto completamente abbandonato e senza alcun intervento di manutenzione. Noi ci siamo subito attivati perché per noi la sicurezza dei bambini e dei ragazzi, così anche per le loro famiglie, è una priorità, avviando interventi di manutenzione e piani di messa in sicurezza ovunque. Per non parlare del finanziamento ottenuto per la Vitruvio Pollione, dopo che la precedente amministrazione ne aveva perso uno più cospicuo. Se presto il quartiere di Mola avrà una scuola nuova e all’avanguardia sarà solo grazie alla nostra azione, che è riuscita a recuperare nuove risorse”.