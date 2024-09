Maltrattamenti e lesioni, nei guai un uomo di 45 anni

È gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni l’uomo tratto in arresto dalla Polizia di Stato in esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari richiesta dalla Procura della Repubblica.

In particolare l’arrestato, classe 1979, italiano, è gravemente indiziato di plurime e reiterate condotte vessatorie in danno di una donna con cui aveva intessuto una relazione sentimentale; l’uomo indirizzava alle donne numerose e ripetute minacce come “ora ti do un cazzotto e ti stacco la testa”, “dal momento che mi denunciano e mi arrestano, ho già chiamato della gente per farti sistemare, preparati la bara”.





L’arrestato, poi, è indiziato di avere creato un falso profilo social utilizzandolo per denigrare ed offendere la parte offesa.

Sulla scorta dei dati raccolti nel corso delle indagini, tra cui un referto attestante le lesioni patite dalla parte offesa, l’indagato è stato tratto in arresto in esecuzione di misura cautelare detentiva domestica.