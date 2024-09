D’Avenia e l’Odissea hanno avvolto Minturnae

La serata di venerdì 20 settembre, il Teatro Romano di Minturno è stato il palcoscenico di un’esperienza molto particolare e suggestiva.

Il noto e giovane scrittore Alessandro D’Avenia, con la sua consueta profondità artistica ha guidato i presenti in un viaggio emozionante attraverso alcuni passaggi del poema dell’Odissea, un’opera che non solo non muore mai, ma che per i cittadini di questa terra, della Riviera d’Ulisse, rimane affascinante e sempre unica.





In tanti coloro che hanno preso parte all’evento che di fatto ha anche chiuso il ricco calendario di eventi estivi presso la suggestiva area archeologica dell’antica città di Minturnae.