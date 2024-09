Il gemellaggio Fidapa nel segno di Giulia Gonzaga

Dalla Lombardia al Sud Pontino, un gemellaggio sulle orme di Giulia Gonzaga. Il patto simbolico sarà sancito oggi pomeriggio tra due sezioni della Fidapa, la Federazione italiana donne arti professioni affari: da una parte le componenti dell’associazione che fanno riferimento al distaccamento Fondi-Lenola-Sperlonga, dall’altra le socie della sezione Vergilius Mantova. Intitolato “Giulia Gonzaga, tra storia e mito”, l’appuntamento è in agenda dalle 15.30 nella sala convegni di Palazzo Caetani, nel cuore di Fondi. «Il fil rouge che unisce queste realtà geograficamente molto distanti è rappresentato da quel ramo cadetto dei Gonzaga da cui discende la ‘divina Giulia’», ricorda il cultore di storia locale Massimo Rizzi, tra i relatori con un intervento proprio sulla figura della celebre contessa. Per la Fidapa interverranno la presidente nazionale Concetta Corallo, la presidente del distretto Centro Grazia Marino, l’omologa del distretto Nord-ovest Silvia Moglia, la presidente della sezione locale, Maria Antonietta Parisella, e quella della sezione mantovana, Nicoletta Bonifacci. Al gemellaggio saranno in prima fila numerose autorità. Oltre al sindaco fondano Beniamino Maschietto, al vicesindaco Vincenzo Carnevale e al direttore del Parco regionale dei Monti Ausoni Lucio De Filippis, porteranno i saluti istituzionali il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali e il primo cittadino di Villimpenta Daniele Trevenzoli.