Fondi, “Memento Mori” con Gianluca De Rubertis e i fratelli Latilla

Nuovo appuntamento artistico culturale a cura dei fratelli Latilla, in programma a Fondi il prossimo 22 settembre. Alle ore 19, presso il Monumento Naturale Mola della Corte – Settecannelle Capodacqua, si terrà “Memento Mori: concerto poetico sulle Laudi di Gabriele d’Annunzio”.

Attraverso questo recital sperimentale – che abbraccia la poesia e la musica in un unico flusso visivo e uditivo – Francesco e Gianmarco Latilla tornano in teatro, per un gioco sonoro basato sul logos, in cui le “Laudi” di Gabriele D’Annunzio prendono vita grazie alle letture sceniche di Francesco Latilla. Questa volta però il giovane attore non sarà solo. Al suo fianco sul palcoscenico salirà Gianluca De Rubertis (ex Il Genio), cantautore e musicista leccese tra i più interessanti e originali del nuovo cantautorato italiano, che negli anni ha collezionato numerosi successi musicali (dai tempi della hit “Pop Porno” agli album da solista) arrivando a collaborare con figure illustri del panorama internazionale tra cui Morgan e Amanda Lear (con cui ha firmato due brani).





Lo spettacolo sarà incentrato sui componimenti poetici del Vate e sulla loro natura spirituale, mistica, rurale, in cui le costellazioni si gettano nel mare e il fuoco acceso in cima alle scogliere illumina il divino. In questa dimensione sospesa tra cielo e terra, fuoco e acqua, Francesco Latilla e Gianluca De Rubertis daranno vita ad un concerto attraverso cui le immagini del cosmo appaiono come visioni e gli elementi della natura prendono vita e forma. L’adattamento e la regia è a cura dei fratelli Latilla.

L’evento, sostenuto dal Parco Naturale dei Monti Aurunci e voluto fortemente dal suo direttore Giorgio De Marchis, è patrocinato dal Comune di Fondi ed è organizzato dalla Koine’ APS in collaborazione con la SOC. Coop. Foglia d’oro Onlus e La Cinearte Produzioni. Il concerto poetico segna il termine del ciclo di eventi estivi del Parco Naturale dei Monti Aurunci. Al termine dello spettacolo seguirà una degustazione di prodotti tipici. L’ingresso è gratuito.