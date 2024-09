Deve scontare oltre 3 anni per maltrattamenti: arrestato

Il 20 settembre a Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino indiano classe 81, residente in Fondi, dovendo espiare la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per maltrattamenti in famiglia aggravati e continuati.

L’arrestato, che non percepisce il reddito di inclusione, espletate le formalità di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.