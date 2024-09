Cena ad alta quota a Formia, attesa per “Dinner in the sky”

Un’iniziativa che sta riscuotendo successo un po’ in tutta Italia e non solo. Nella penisola sono stati toccati tantissimi luoghi “magici” per bellezza, e la prossima tappa di “Dinner in the sky” arriva a Formia, presso il molo, dove sarà allestita la gru che porterà i coraggiosi commensali a pranzare, cenare o fare l’aperitivo “ad alta quota” con la visuale del Golfo di Gaeta.

Un’iniziativa unica nel suo genere, con uno chef di primo ordine e un cameriere pronti a servire tutti coloro che vorranno, rigorosamente seduti con delle cinture di sicurezza.





L’emozione è assicurata, per l’iniziativa a Formia dal 26 al 29 settembre prossimi. Previsti turni di pranzo, aperitivo, apericena e cena, ovviamente con portate e prezzi diversi che oscillano da 87 a 175 euro, con delle promo anche attraverso il portale web dell’evento.