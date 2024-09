Giovedì, a Priverno, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un 29enne residente in paese.

Tutto è nato nella serata di mercoledì, quando una pattuglia dell’Arma ha rinvenuto in sosta un ciclomotore di proprietà di un marocchino 39enne residente a Priverno, da quest’ultimo denunciato rubato in data 5 agosto. Sul mezzo era applicata una targa identificativa intestata all’indagato 29enne. Il veicolo è stato recuperato e restituito all’avente diritto.