Coinvolto in un incidente in scooter, denunciato: era ubriaco

Giovedì, a Priverno, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 56enne residente in paese.

Era rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo alla guida del suo ciclomotore. Nella circostanza i militari operanti lo avevano sottoposto ad accertamenti alcolemici presso una struttura sanitaria, le cui risultanze hanno evidenziato un tasso alcolemico nel sangue superiore a quanto previsto. Di qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, con annesso ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.