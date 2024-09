Sperona l’auto della compagna e le ruba gli effetti personali

L’ennesima storia di violenze in famiglia. Protagonista un uomo di 37 anni di Monte San Biagio che, dopo aver incontrato la compagna, pretendeva che questa lo seguisse. Quando dopo varie insistenze lei ha categoricamente rifiutato, lui l’ha tamponata cercando di impossessarsi della borsetta della donna e di altri oggetti personali. Ma la situazione non è finita qui, perché in quel di Pontinia, dove tutto è accaduto, l’uomo ha anche minacciato la donna di ulteriori ripercussioni.

Immediata, però, è scattata la segnalazione ai carabinieri che, una volta sul posto, lo hanno bloccato.





L’arrestato, espletate le formalità di rito è trasferito presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Deve rispondere di vari reati: rapina, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minacce.