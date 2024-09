Prima elementare con solo stranieri, il fatto a Fondi

Troppi stranieri in classe, i genitori italiani ritirano i propri figli. È quanto denunciato ai microfoni del Tg regionale della Rai dai genitori indiani di una prima elementare presso l’istituto Alfredo Aspri di Fondi.

Da qui a far arrivare la notizia fin sui media locali e nazionali c’è voluto ben poco. Anche perché a causa della decisione dei genitori locali, la classe in questione è rimasta composta da soli ragazzi stranieri.





Alcuni parlano di ghettizzazione, i genitori italiani di una sbagliata distribuzione nelle classi che non facilita l’integrazione, con la possibilità anche di una difficoltà iniziale nell’insegnamento della lingua.

Dal Comune e dalla stessa scuola, molto amaro in bocca per una situazione che sicuramente poteva essere gestita in modo diverso. Intanto, sembra si stia lavorando ad una nuova composizione delle classi. Non è escluso, al momento, che il problema maggiore sia dovuto ad una massiccia presenza di bambini stranieri concentrati tutti nelle tre sezioni di prima elementare dell’Alfredo Aspri, non solo per la centralità della scuola che raccoglie i bambini figli degli stranieri residenti nel centro storico, ma anche per via della decisione di famiglie di immigrati delle periferie che avrebbero deciso di iscrivere i propri figli presso la scuola in centro.